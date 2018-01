SHOAH: SABATO FRATOIANNI A PISA PER GIORNATA DELLA MEMORIA

26 gennaio 2018- 22:25

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - ll segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, esponente di Liberi e uguali, sarà sabato 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Pisa dove parteciperà alla manifestazione popolare per dire no al fascismo promossa dall'Anpi, dalle istituzioni democratiche, dalle forze politiche e sociali. Appuntamento alle ore 15 in piazza Sant'Antonio a cui seguirà il corteo per le vie cittadine che si concluderà a piazza Martiri della Libertà.