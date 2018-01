SI Dà FUOCO IN STRADA: GRAVISSIMO UN GIOVANE

11 gennaio 2018- 14:37

Terni, 11 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 31 anni è stato ricoverato all'ospedale di Terni stamane in gravissime condizioni per le ustioni che ha riportato su tutto il corpo. Secondo quanto emerge, il giovane avrebbe tentato di darsi fuoco in strada vicino casa sua. Viste la sua situazione clinica, dopo essere stato stabilizzato, i medici hanno optato per un trasferimento al Centro Grandi Ustionati di Cesena.