9 ottobre 2018- 17:04 Si dimette ambasciatrice Usa all'Onu

Washington, 9 ott. (AdnKronos) - Donald Trump ha accettato le dimissioni di Nikki Haley dall'incarico di ambasciatore Usa presso le Nazioni Unite. Lo riporta Axios, riferendo che le dimissioni dell'ex governatore del South Carolina hanno colto di sorpresa la Casa Bianca, che al momento non conferma la notizia. Il presidente Usa, su Twitter, scrive di avere in programma con l'"amica" Haley un incontro nello Studio Ovale per un "grosso annuncio". La Haley era stata confermata dal Senato quale rappresentante Usa presso l'Onu nel gennaio dello scorso anno.