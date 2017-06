SI: FERRERO, OSSERVATORE IN SINISTRA EUROPEA, ORA INSIEME ALTERNATIVI A PD

Roma, 24 giu. (AdnKronos) - "Oggi a Bruxelles nel corso dell'assemblea annuale abbiamo dato il via libera alla richiesta di Sinistra italiana di divenire partito 'osservatore' del Partito della sinistra europea". Lo annunciano Paolo Ferrero, vicepresidente del Partito della sinistra europea; Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione comunista; Roberto Musacchio, di L'Altra Europa con Tsipras. "Nel corso del dibattito -spiegano- sono emersi elementi critici relativi alla collocazione dell'unico parlamentare europeo di Si nel gruppo socialista e non nel Gue e sulle titubanze di Si rispetto a un processo di unitario della sinistra antiliberista in Italia. Abbiamo operato per l'accoglimento della richiesta di Si perché ci tratta di un 'passo a sinistra' in direzione del superamento di vecchie divisioni. Questa risposta positiva speriamo incoraggi sulla strada della costruzione alle prossime elezioni di un polo della sinistra alternativo al Pd e della piena adesione al Partito della sinistra europea e al Gue".