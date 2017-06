SI: FRATOIANNI, BENE PISAPIA, MA STAGIONE CENTROSINISTRA è FINITA

6 giugno 2017- 18:43

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Mi pare positivo che Giuliano Pisapia abbia smentito veti su qualcuno o su un'organizzazione. Resta però un punto che in questi mesi ho ripetuto più volte. Serve mettere in campo una proposta che abbia il coraggio della radicalità dei contenuti e il coraggio di offrire una discontinuità con la politica di questi anni che ha portato il Paese in una direzione sbagliata. Serve una radicale alternativa". Lo dice il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti a Montecitorio. "Indugiare su formule e contenitori astratti è inattuale. Come lo è parlare di centrosinistra. La stagione del centrosinistra si è chiusa in questo paese", argomenta. "Noi proponiamo da mesi un quarto polo, si discuta insieme di come si costruisce. Condivido i temi messi in agenda da Pisapia, ma bisogna vedere come declinarli: rimettiamo l'art.18 e cancelliamo il Jobs act? Cancelliamo buona scuola e investiamo su scuola e cultura? Riduzione del tempo di lavoro, possiamo discuterne? Parliamo di riscrivere i trattati europei? Di questo occorre discutere".