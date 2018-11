29 novembre 2018- 18:10 Sia: Cordone nuovo Amministratore Delegato

Milano, 29 nov. (AdnKronos) - Nicola Cordone è il nuovo amministratore delegato di Sia. Il cda di Sia lo ha nominato oggi, dopo averlo cooptato come consigliere. Cordone, 52 anni, succede a Massimo Arrighetti, che si era dimesso il 10 maggio ma era rimasto in carica fino al 15 giugno. Il nuovo ad, che aveva già preso le deleghe di Arrighetti in qualità di deputy ceo, si è laureato con lode in Ingegneria Elettronica a Genova e ha conseguito il Master in Business Admnistration presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi. Lavora in Sia dal 2000 con crescenti responsabilità sino ad essere stato nominato nel 2016 Deputy Ceo e Senior Vice President Global Business Solutions."Il mio impegno sarà rivolto a proseguire lo sviluppo internazionale di Sia con l’obbiettivo di creare il principale operatore dei pagamenti digitali in Europa, attraverso lo sviluppo di servizi innovativi per i clienti e operazioni straordinarie", sottolinea Cordone.La nomina "rappresenta il riconoscimento per il lavoro che ha svolto in questi anni per la crescita della società sul mercato nazionale ed estero. Apprezzo la scelta fatta dagli azionisti perché permette di proseguire nella strategia di internazionalizzazione e ritengo che Cordone, assieme a tutte le persone di Sia, saprà continuare quella storia di innovazione che è la principale caratteristica della società", afferma il presidente, Giuliano Asperti.