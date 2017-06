SIAS: CON SATAP E ITINERA FIRMA ACCORDO CON ARDIAN PER AUTOVIA PADANA (2)

6 giugno 2017- 08:46

(AdnKronos) - L’investimento di Ardian in Autovia Padana avverrà, tra l’altro, subordinatamente all’autorizzazione dell’operazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’approvazione finale da parte del Consiglio di Amministrazione di Sias.In base all’accordo, il Gruppo Astm e il Gruppo Sias manterranno il controllo di Autovia Padana e continueranno a consolidare la partecipazione con il metodo integrale. Inoltre Itinera continuerà ad agire in qualità di Epc contractor in relazione al programma di investimenti e manutenzioni previsti dal contratto di concessione.