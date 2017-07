SICCITà: ASSESSORE SICILIA, SOTTO CONTROLLO SITUAZIONE INVASI NELL'ISOLA

24 luglio 2017- 19:36

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "La situazione degli invasi in Sicilia è sotto controllo grazie alla pianificazione e alla programmazione portata avanti nei mesi scorsi dal dipartimento". A dirlo all'AdnKronos è l'assessore all'Energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, Vania Contraffatto. Si allontana, dunque, nell'Isola lo spettro della siccità con cui diverse regioni italiane fanno i conti in questi giorni tra piogge ridotte al lumicino e temperature roventi. La scorsa settimana dopo un incontro con l'Amap, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato in 35 Comuni della città metropolitana di Palermo, Palazzo d'Orleans ha deciso di non chiedere lo stato di calamità. "E' necessario un uso accorto delle risorse idriche - aggiunge l'assessore -, ma non c'è alcun rischio di razionalizzazione dell'acqua". Pericolo scampato, insomma. Anche se la prolungata mancanza di piogge nelle prossime settimane potrebbe portare la Regione a rivedere i piani di ripartizione dell'acqua tra settore irriguo e circuito potabile. "In Sicilia siamo abituati a estati secche che si prolungano fino ad ottobre - dice Francesco Greco, responsabile del servizio Infrastrutture (Dighe) del dipartimento -, quindi la condizione degli invasi è stata ampiamente prevista nei mesi scorsi". Quest'anno la Sicilia deve fare i conti infatti con un 20 per cento in meno di piogge. "L'incognità, però, sono le acque di falda - aggiunge Greco -. Un abbassamento potrebbe portare a un prosciugamento dei pozzi che vi attingono e a quel punto sarà necessario rivedere i piani di ripartizione delle risorse". Così potrebbe accadere che parte dell'acqua usata per il comparto agricolo debba essere destinata agli usi potabili con inevitabili danni per il settore. "Uno scenario - conclude Greco - che potrebbe verificarsi nelle prossime settimane".