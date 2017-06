SICCITà: COLDIRETTI, DA NUBIFRAGI E GRANDINE AL NORD PIù DANNI AD AGRICOLTURA

25 giugno 2017- 10:14

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Sale il conto dei danni all’agricoltura con il rapido passaggio di una ondata di maltempo con violenti nubifragi e grandine dal Trentino alla Lombardia fino al Veneto dove nel trevigiano sono caduti chicchi grandi come palline da ping pong con serre di ortaggi e fiori divelte, campi di mais distrutti, vigneti di Prosecco rovinati. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della precipitazione che ha attraversato le Regioni settentrionali. I temporali improvvisi, sottolinea la Coldiretti, si sono abbattuti a macchia di leopardo provocando vere e proprie devastazioni nelle campagne come nella pedemontana in Veneto, da Valdobbiadene, Miane a Follina fino a Conegliano, ovvero l'area verde piu' suggestiva della Marca che ora sembra un campo di battaglia. Le precipitazioni non hanno peraltro scalfito lo stato di grave siccità dei campi perché l’acqua per poter essere assorbita dal terreno deve cadere in modo continuo e non violento mentre gli acquazzoni aggravano i danni. "Siamo di fronte - sostiene la Coldiretti - al moltiplicarsi di eventi estremi con l’alternarsi di caldo anomalo, gelate e siccità, bombe d’acqua e grandinate violente. Una ulteriore dimostrazione della tendenza ai cambiamenti climatici con gli eventi estremi hanno provocato in Italia danni alla produzione agricola nazionale, alle strutture e alle infrastrutture per un totale pari a più di 14 miliardi di euro secondo la Coldiretti nel corso di un decennio".