SICCITà: COLDIRETTI VENETO, AUMENTANO COSTI PER LE AZIENDE

25 luglio 2017- 11:53

Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Coldiretti Veneto sta monitorando la situazione d' emergenza causata dalla siccità. La provincia piu' segnata dalla siccità e' Rovigo penalizzata ogni estate dal cuneo salino: una vasta area del polesine ne e' interessata con colture orticole e cerealicole compromesse. Non va meglio a Padova dove nella 'bassa' e' difficile irrigare a causa zone particolarmente aride. L'acqua comunque non manca nei fossati e chi ha potuto e' intervenuto su mais, soia. Gli agricoltori per salvare il salvabile hanno proceduto alle trebbiature. Critica la situazione del veneziano per le grandi colture e per le barbabietole il cui territorio è particolarmente vocato alla coltivazione. Precaria la situazione nel veronese dove l'Adige ha sofferto per lunghi periodi. E stress per gli animali in stalla sia in montagna che in pianura. I pascoli sui monti prima delle ultime piogge presentavano una disponibilità foraggera del 30 p.c., mentre gli abbeveratoi erano prosciugati. Secondo Coldiretti veneto quindi, "più che di stime dei danni si deve far fronte ai maggiori costi sostenuti dalle imprese, e soprattutto occorre varare un piano strutturale: in cantiere ci sono 146 milioni di progetti per potenziare la rete irrigua veneta".