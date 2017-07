SICCITà: COLDIRETTI VICENZA, FONDAMENTALI I BACINI DI LAMINAZIONE (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Soprattutto nelle campagne non bisogna gettare mai mozziconi o fiammiferi accesi dall'automobile e nel momento in cui si è scelto il posto dove fermarsi verificare che la marmitta della vettura non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi. Inoltre, non abbandonare mai rifiuti o immondizie nelle zone boscate o in loro prossimità ed evitare la dispersione nell'ambiente di contenitori sotto pressione che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi. “Ogni cittadino auspichiamo faccia la sua parte – concludono Cerantola e Palù – assumendo il massimo senso di responsabilità ne segnalare qualsiasi anomali dovesse avvistare nel territorio e che potesse fare presagire ad un incendio. Il senso civico è fondamentale per un territorio curato e sicuro per tutti”.