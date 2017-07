SICCITà: ENEL, DA OLTRE DUE MESI NESSUN PRELIEVO DA LAGO CANTERNO

25 luglio 2017- 11:04

Roma, 25 lug. (AdnKronos) - "L'abbassamento del lago di Canterno non dipende da Enel, che opera sempre nel massimo rispetto dell'ambiente e del territorio e che peraltro da oltre due mesi non utilizza le acque del bacino per produrre energia elettrica". E' quanto precisa Enel in una nota."Come accaduto in passato, anche nei periodi in cui la centrale non produce energia, e pertanto non preleva acque dal bacino, si registrano -evidenzia il gruppo - forti variazioni del livello del lago. Il lago è di tipo carsico, quindi naturalmente soggetto a variazioni di livello che non sono legate alla produzione di energia. La circostanza - ricorda infine - è stata più volte chiarita da Enel nell'ambito di incontri con le istituzioni e le associazioni del territorio".