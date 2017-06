SICCITà: GALLETTI, A ROMA NON SI SPRECHI ACQUA, STOP AI 'NASONI'

23 giugno 2017- 21:43

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Dobbiamo intervenire sulla dispersione idrica, in particolare per Roma, per il Lago di Bracciano su cui si riunirà ancora l'Osservatorio lunedì, dobbiamo intervenire sui prelievi illegali li' molto diffusi e poi abbiamo deciso una cosa oggi: non dirò non lavatevi ma un conto e' utilizzare acqua in conto e' sprecata". Così in una nota il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti."Chiedo ai cittadini di utilizzare l'acqua con la massima prudenza senza sprecarne una goccia. Ma penso anche alle fontane dei comuni, penso anche ai 2500 nasoni di Roma, sarebbe un bel segnale interromperli per qualche giorno", conclude il ministro.