SICCITà: GALLETTI, STANZIATI 8,5 MLN PER PARMA E PIACENZA

23 giugno 2017- 21:49

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "E' una situazione di emergenza, il Cdm l'ha deliberata per Parma e Piacenza con uno stanziamento di 8,5 milioni per le misure immediate". Ad affermarlo in una nota è il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti al termine della riunione straordinaria dell’Osservatorio permanente del Distretto Padano per un punto della situazione sul problema siccità in Italia e sulle relative iniziative in campo sul fronte dell’emergenza e della programmazione."E' l'inizio -aggiunge-, agli agricoltori abbiamo avuto dato un rilascio di 4 milioni di metri cubi a favore del fiume Trebbia e lunedì faremo un'ulteriore deroga per l'irriguo. Quei metri cubi vanno a fini irrigui. L'emergenza continua, gli osservatori stanno funzionando molto bene, diamo risposte immediate perché da mesi monitoriamo con attenzione. Oggi abbiamo elevato ancora il livello di attenzione, abbiamo una Cabina di Regia al ministero che funziona 24 ore su 24". Le misure strutturali, conclude il ministro, "ora sono necessarie. La situazione di emergenza rischia di essere la normalità. Bisogna aumentare gli invasi, piovono 300 miliardi di metri cubi d'acqua e noi ne intercettiamo solo l'11% , dobbiamo fare l'infrastrutturazione".