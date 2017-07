SICCITà: MIPAAF, AL VIA INTERVENTI A TUTELA AGRICOLTORI

21 luglio 2017- 16:44

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - Attivazione del fondo di solidarietà nazionale, aumento degli anticipi dei fondi europei Pac, 700 milioni di euro per piano di rafforzamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue. Questi i tre assi principali di intervento del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per fronteggiare l'emergenza siccità. A comunicare l'attivazione di alcune misure di contrasto è il Mipaaf in una nota. "Siamo in campo - ha dichiarato il ministro Maurizio Martina - per tutelare i produttori agricoli che stanno subendo danni dalla prolungata siccità di queste settimane. Abbiamo sostenuto con forza l'emendamento approvato ieri al Senato per l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale. È un intervento necessario anche per le aziende non assicurate per consentire l'utilizzo di strumenti concreti come la sospensione delle rate dei mutui e dei contributi assistenziali e previdenziali"."Siamo pronti - sottolinea Martina - a collaborare con le Regioni nel censimento dei danni e la verifica delle condizioni per dichiarare lo stato di eccezionale avversità atmosferica. Allo stesso tempo abbiamo chiesto il via libera alla Commissione europea per aumentare gli anticipi dei fondi UE della politica agricola comune. Potremo così aumentare di oltre 700 milioni di euro le anticipazioni, portandole a 2,3 miliardi di euro a ottobre, e garantire più liquidità alle imprese agricole".