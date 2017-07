SICCITà: REGIONE VENETO, DANNI FINO A 170 MLN NEL COMPARTO AGRICOLO (2)

27 luglio 2017- 11:44

(AdnKronos) - "Sosterrò anche che nella gestione del cosiddetto ‘oro blu’ si superi la logica degli interventi di emergenza (peraltro già costati al Veneto 7 milioni di euro tra approvvigionamenti idropotabili e interventi per uso agricolo) e si investa nel medio lungo periodo, secondo un piano strutturale di spesa", sottolinea Pan. "In Veneto servirebbe un piano da 180 milioni per gli usi civici, che comprende la prosecuzione del sistema acquedottistico regionale Mosav e le barriere contro il cuneo salino nel Polesine e nel Veneziano, e investimenti nelle opere strutturali della bonifica per altri 113 milioni di euro”, spiega Pan.