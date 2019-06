6 giugno 2019- 14:08 Sicilia: 100 anni Appello don Sturzo, Musumeci 'suo pensiero merita riflessione'

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Siamo qui per celebrare i 100 anni dall'Appello di don Sturzo di cui quest'anno ricorre anche il 60° anniversario della morte. Due ricorrenze per riflettere sul pensiero politico di questo grande statista, lontano dalla mia cultura politica ma del quale non posso non evidenziare la statura morale del suo pensiero". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci presentando, in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans, il convegno internazionale per il centenario dell'Appello ai liberi e forti di don Sturzo che si terrà a Caltagirone dal 14 al 16 giugno. Presenti anche il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, il vescovo di Caltagirone Calogero Peri e il presidente della fondazione 'Casa museo Sturzo' Salvatore Martinez. Un pensiero politico, quello di don Sturzo, sul quale, ha sottolineato il governatore, "oggi si sente la necessità di una riflessione: sull'appello alla libertà dalla partitocrazia, la lotta contro lo statalismo, l'esaltazione dell'autonomia degli enti locali, il richiamo a improntare la propria azione all'insegnamento del cristianesimo". L'iniziativa prevede un comitato promotore scientifico e un comitato organizzatore di cui fanno parte la Diocesi di Caltagirone, il Comune e la Regione siciliana. "Il mio governo - ha aggiunto Musumeci - ha voluto sostenere questa iniziativa seppure con un modesto contributo dato che le nostre risorse finanziarie sono limitate".