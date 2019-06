6 giugno 2019- 14:08 Sicilia: 100 anni Appello don Sturzo, Musumeci 'suo pensiero merita riflessione' (2)

(AdnKronos) - "Oggi è indispensabile riprendere un cammino che definirei di un nuovo umanesimo - ha detto il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo - Una sorta di nuovo idealismo valoriale che ci unisce al cattolicesimo democratico". La "nostra ambizione è di fare di Caltagirone la capitale morale del nostro Paese - ha aggiunto Martinez - Come diceva don Sturzo 'si può essere di partiti diversi ma non per questo smettere di amarsi reciprocamente'". Dodici le sessioni in programma come dodici sono i punti dell'Appello di don Sturzo. Attesi, fra gli altri, il presidente delle Conferenze episcopali europee cardinale Angelo Bagnasco e il presidente della Cei cardinale Gualtiero Bassetti. "A volte - ha concluso il vescovo di Caltagirone - l'unico vascello che ci resta non sono i barconi ma le nostre coscienze e mi auguro che queste possano essere, se non lo sono i barconi, un luogo sicuro per tutti".