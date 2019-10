15 ottobre 2019- 14:43 Sicilia: 42 progetti e oltre 300mln per Piano triennale di transizione al digitale

Palermo, 15 ott.(Adnkronos) - Quarantadue progetti da realizzare tra il 2018 e il 2020, di cui sette già a lavori iniziati, con un importo finanziato di circa 326 milioni di euro. E' stato presentato oggi, a Palermo, nel corso della 'Giornata del digitale 2019', il piano triennale della transizione digitale 2018-2020 per la Sicilia. Il piano triennale punta a fare dell'isola l’area più digitalizzata del Mediterraneo, fornendo ai cittadini siciliani gli strumenti per interagire con la Regione e gli enti del territorio attraverso un'esperienza nativamente digitale, 'aperta' ed incentrata sulle esigenze dell'utente. "La scelta strategica della Regione di puntare sul digitale – afferma il vice presidente della Regione e assessore all’Economia Gaetano Armao - quale elemento di sviluppo per la Sicilia dà i primi risultati e proietta l’Isola nella digital transformation con tutte le carte in regola. A questo riguardo l’impegno del governo regionale si muove nel senso di sostenere l'innovazione digitale collegata alle strategie regionali di specializzazione intelligente".