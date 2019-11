4 novembre 2019- 19:24 Sicilia: 600 mln per rete elettrica, al via tavoli con Terna

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Via libera ai lavori per avviare oltre 600 milioni di investimenti sulla rete elettrica siciliana. La prima riunione della Commissione tecnica di coordinamento per attuare il protocollo d’intesa che vede coinvolti la Regione siciliana, la Cassa depositi e prestiti e Terna, ha stabilito i calendari dei lavori tecnici per definire un preciso cronoprogramma degli interventi. "Abbiamo voluto rendere subito operativa l’iniziativa che è di particolare interesse per il territorio siciliano e per la quale si attendono immediati riscontri e risultati - spiega l’assessore regionale all'Energia Alberto Pierobon - Abbiamo chiesto la presenza di rappresentanti dell’assessorato al Territorio, dei Beni culturali e del dipartimento della Programmazione per arrivare a una efficace applicazione del protocollo d’intesa".