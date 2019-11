4 novembre 2019- 19:24 Sicilia: 600 mln per rete elettrica, al via tavoli con Terna (2)

(Adnkronos) - Nel corso del primo incontro sono state affrontate e discusse in via preliminare le criticità e le soluzioni necessarie per accelerare gli interventi anche attraverso tavoli tecnici specifici, a cominciare da quello che si occuperà delle isole minori. I tavoli riguarderanno interventi per la risoluzione di alcune criticità di trasmissione nazionale della Sicilia, per il riassetto della Rete nei grandi centri urbani e per gli interventi di rinnovo, che in tutto comprende 16 progetti; interventi di sviluppo di particolare rilevanza sovraregionale, come l’interconnessione fra Sardegna, Sicilia e il continente o l’interconnessione elettrica Italia-Tunisia; progetto Smart island; interventi per la valorizzazione e la riqualificazione di superfici dismesse anche a sostegno dell’agricoltura; interventi per l’accumulo dell’energia; impegno per la realizzazione di corridoi verdi; impegno per interventi tecnologicamente innovativi di sorveglianza e monitoraggio del territorio e della Rtn, di energy solutions; programmazione fondi Fesr.