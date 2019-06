4 giugno 2019- 14:32 Sicilia: 6 giugno incontro Anci-Regione su ex province

Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - Le criticità delle ex province. Sarà questo il tema dell'incontro tra il Consiglio regionale dell'AnciSicilia e il governo regionale che si terrà giovedì 6 giugno, alle 12, a Palazzo d'Orleans. "Nelle scorse settimane abbiamo ritenuto opportuno sollecitare un ulteriore confronto con la Regione - spiega il presidente di AnciSicilia Leoluca Orlando - e proprio durante l’incontro di dopo domani chiederemo al presidente Musumeci e all’assessore all’Economia Gaetano Armao di mettere in atto ogni azione utile affinché la disponibilità già manifestata dal governo nazionale si possa tradurre in fatti attraverso l’individuazione di ulteriori risorse da destinare alle ex province".Oggi, Orlando ha inviato una lettera al ministro per il Sud Barbara Lezzi per esprimere il suo apprezzamento per l’impegno manifestato dal rappresentante del governo nel corso di una riunione sulla situazione finanziaria delle ex province siciliane svoltasi a Roma il 30 maggio. In quell'occasione sarebbe stata manifestata la volontà di individuare ulteriori risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2014-2020. "Pur essendo già stato fatto un passo avanti nelle scorse settimane con l’approvazione dell’Accordo tra governo nazionale e governo regionale con cui sono stati erogati ulteriori 100 milioni alle ex province - ha aggiunto il presidente – riteniamo necessario che entro settembre si possano reperire ulteriori risorse".