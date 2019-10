30 ottobre 2019- 16:40 Sicilia: 700 emendamenti a ddl rifiuti, Aula slitta a martedì

Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - Sono circa settecento gli emendamenti presentati al disegno di legge sui rifiuti che oggi avrebbe dovuto essere discusso dall'Assemblea regionale siciliana. Un numero tale che ha spinto la presidente della Commissione Ambiente Giusi Savarino a chiedere un rinvio della seduta d'Aula per permettere un primo esame e un approfondimento in commissione, già convocata per lunedì e martedì mattina. "Inutile iniziare oggi la discussione generale" ha detto il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè chiudendo la seduta e rinviando l'Aula a martedì 5 novembre, alle 16.