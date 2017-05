SICILIA: 70 ANNI FA PRIMA SEDUTA ARS, DOMANI CERIMONIA CON MATTARELLA

25 maggio 2017- 13:54

Palermo, 25 mag. (AdnKronos) - Seduta solenne dell'Assemblea regionale siciliana domani in occasione del 70esimo anniversario della prima seduta di Palazzo dei Normanni. La cerimonia, in programma alle 11 a palazzo Reale, si terrà alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sarà aperta con l’esecuzione dell’inno d’Italia a cura della Fanfara del XII battaglione dei carabinieri di Sicilia, seguiranno gli interventi dei presidenti dell’Ars, Giovanni Ardizzone, e della Regione, Rosario Crocetta. La testata giornalistica regionale della Rai seguirà la seduta con uno speciale, in diretta su Rai3, dalle 11 alle 12.