23 aprile 2018- 07:18 Sicilia: a Misilmeri seconda edizione 'Premio letterario Mimì Marchese'

Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - Si terrà alle 10 di oggi nella sala teatro della scuola media inferiore Cosmo Guastella di Misilmeri (Palermo), in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, la seconda edizione del “Premio Letterario Mimì Marchese all’opera prima”. Il premio letterario è promosso dal Comune di Misilmeri per ricordare un’intellettuale locale. Nata a Misilmeri il 21 aprile 1917, Mimì Marchese ha vissuto di cultura e di impegno sociale. "Il premio intende rispondere all’esigenza di rivitalizzare la cultura dello scrivere e del comporre esercitando un’azione dal “basso” volta a coinvolgere il maggior numero di cittadini. Un apposito regolamento, approvato dalla Giunta comunale, struttura il premio in due sezioni: la prima è quella relativa ad un’opera prima edita nell’anno precedente all’emanazione del bando, la seconda ad una poesia o un elaborato scritti da uno degli studenti della locale scuola secondaria di I grado. Il premio è un appuntamento fisso a cadenza annuale", si legge in una nota.