SICILIA: A SEI MESI DALLE REGIONALI PARTITI SCALDANO I MOTORI PER IL DOPO-CROCETTA (4)

2 maggio 2017- 16:57

(AdnKronos) - Poi spiega che "quando ero ministro io e c'era Cuffaro presidente si spendeva bene, abbiamo fatto tantissime opere pubbliche". "Avevamo le premialità sui fondi strutturali - dice - ora io non sono difensore di chi fa porcherie, non so se quella Regione era meno pulita di oggi, ma so che si facevano delle cose e ora non si fanno più". Sulla candidatura del candidato del centrodestra, Miccichè dice: "Oggi Faraone mi dà indirettamente una mano, dicendo che faranno le primarie entro luglio". E spera che la coalizione "non sia litigiosa". La sua strategia è la "vittoria alle amministrative in comuni come Trapani e Palermo e poi, a seguire, la vittoria alle Regionali". "Se saremo uniti non abbiamo da temere i Cinque stelle, men che meno il Pd che è inesistente". Per Miccichè, il M5S, "sarà al massimo al 30-32 per cento, una forza politica importante ma non vincente. Per noi sono loro i nostri avversari diretti".