SICILIA: ACQUA E RIFIUTI, CONSIGLIO MINISTRI DICHIARA STATO EMERGENZA

8 febbraio 2018- 17:31

Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - La dichiarazione dello stato di emergenza per la crisi idrica a Palermo e per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stata approvata oggi pomeriggio dal Consiglio dei ministri. Una notizia molto attesa dal Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci e dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo la grave crisi idrica che ha colpito il capoluogo siciliano e la crisi dei rifiuti in tutta l'isola.