17 luglio 2018- 14:58 Sicilia: Agricoltura, Miccichè 'Sostenere i giovani che riscoprono la terra' (2)

(AdnKronos) - Serpillo, che nei prossimi giorni sarà sentito dalla commissione Agricoltura della Camera dei deputati, ha rilevato che nell’assegnazione dei fondi europei “finora sono stati privilegiati i settori considerati più redditizi della filiera come l’agroindustria, la produzione biologica, che sembrerebbe disporre di più risorse rispetto al fabbisogno reale e gli agriturismo”. “Bisogna invece – ha sottolineato il presidente dell’Uci - sostenere e finanziare i settori che oggi soffrono come quello dell’olio e del grano duro. Altra eccellenza dell’agroalimentare italiano è quello del vino che ha bisogno del varo dell’Ocm di settore”. “Il grande paradosso dell’Italia – ha concluso Serpillo - è che spende poco e male le risorse dell’Ue. Per cui spesso, nel passato, l’Italia è stata costretta a restituire i fondi a Bruxelles, lasciando scoperti settori strategici dell’economia agricola delle nostre regioni”.