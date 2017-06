SICILIA: AL VIA LE REGIONARIE, 'OBIETTIVO ISOLA A 5 STELLE'

19 giugno 2017- 16:01

Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Pare oggi, lunedì 19 giugno, "il percorso che porterà il Movimento 5 Stelle a presentare la sua lista e il suo candidato presidente alle elezioni per la Regione siciliana fissate il 5 novembre". Ad annunciarlo è il blog di Beppe Grillo che aggiunge: "L'obiettivo è una Sicilia 5 Stelle, la prima regione amministrata dal Movimento". Il percorso si concluderà il 9 luglio quando, dalle 19.30 alle 21, al Castello a Mare di Palermo, sarà annunciato l'esito della votazione online e il candidato presidente. Sul blog tutte le istruzioni per partecipare. "Da oggi e fino a domenica 25 giugno 2017 gli iscritti al Movimento 5 Stelle entro il 1 luglio 2016 con documento certificato residenti in Sicilia, potranno proporre la propria candidatura per le elezioni regionali siciliane compilando l'apposito form on line. Solo chi soddisfa tutti i requisiti indicati può portare a termine la procedura e accedere alle 'Regionarie'". Tra i documenti richiesti ai candidati una copia originale del certificato penale e una copia originale del certificato dei carichi pendenti. Completata la fase di accettazione della candidatura, l'aspirante presidente della Regione potrà inserire il suo curriculum e anche un breve video di presentazione. Le votazioni per il candidato alla presidenza si chiuderanno il 9 luglio alle 19.