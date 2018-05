7 maggio 2018- 07:14 Sicilia: al via oggi congresso regionale Uil

Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Al via oggi a Palermo e fino a domani il XII Congresso regionale della Uil Sicilia “Prospettiva lavoro”. L’appuntamento è alle 14, presso i Cantieri Culturali alla Zisa (sala De Seta) di Palermo. Per il XII congresso regionale arriveranno da tutta l’Isola circa 300 delegati. Ad accoglierli due artisti siciliani: Salvo Piparo e Luigi Di Pino che si esibiranno in una performance sugli antichi mestieri. Il segretario Barone aprirà i lavori. A seguire gli interventi degli ospiti: a rappresentare il governo regionale, il vice presidente Gaetano Armao, il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e il presidente di Sicindustria, Giuseppe Catanzaro. In chiusura il segretario Organizzativo della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Domani, invece, l’intervento del direttore dell’Inps Sicilia, Sergio Saltalamacchia e del segretario generale, Carmelo Barbagallo.