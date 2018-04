24 aprile 2018- 20:21 Sicilia: al via seduta Ars per incardinare finanziaria

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - Dopo numerosi rinvii è iniziata la seduta all'Assemblea regionale siciliana per incardinare la manovra finanziaria che deve essere approvata entro il 29 aprile. A prendere per primo la parola è stato il Presidente della Commissione Bilancio all'Ars, Riccardo Savona. Molto critico il deputato Luigi Sunseri del M5S: "Siamo in enorme ritardo, e oggi ci troviamo una legge di stabilitò che è passata da una trentina di articoli a più di cento articoli, alcuni dei quali fortunatamente stralciati. C'erano piccole 'marchette' che alcuni deputati hanno provato a inserire. La maggioranza sta provando a riportare in vita la vecchia 'Tabella H'". Sunseri chiede quindi di rinviare la discussione generale.