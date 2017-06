SICILIA: AL VIA 'SI VA CASA PER CASA', TOUR DI FARAONE NEI COMUNI DELL'ISOLA

30 giugno 2017- 13:29

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - Toccherà tutti i 390 Comuni della Sicilia per incontrare esperienze, disagi e problemi e raccogliere consigli e indicazioni. Si chiama 'Si va casa per casa'?(#Sivacasaxcasa) il viaggio del sottosegretario alla Salute, Davide Faraone, nell'Isola. Un tour che durerà tutta l'estate e che prevede, nei luoghi che saranno toccati lungo il percorso, incontri pubblici con associazioni e cittadini, ma anche la pausa caffè a casa di famiglie del luogo, aperitivi con i giovani e nello stile dei giovani. "Ascolteremo i siciliani uno a uno, i loro problemi e le loro speranze per dare vita insieme ad un vero cambiamento" dice il renziano di Sicilia. Il tour andrà letteralmente casa per casa visitando le abitazioni delle famiglie che vorranno diventare tappa del viaggio per raccontare una loro esperienza o per rappresentare una circostanza o semplicemente per il piacere dell’incontro. Chi lo desidera potrà perfino chiedere che il tour passi dalla propria abitazione con un semplice sms o messaggio WhatsApp al numero dedicato 3914775557.