SICILIA: AL VIA 'SI VA CASA PER CASA', TOUR DI FARAONE NEI COMUNI DELL'ISOLA (3)

30 giugno 2017- 13:29

(AdnKronos) - Domani, invece, il tour toccherà un altro tema, quello degli ospedali psichiatrici giudiziari, che sarà al centro di un incontro alle 16 proprio nell’ex Opg di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Alle 19 l’incontro si sposerà con il ricordo. Con la famiglia Lima a Trabia (Palermo) per ricordare Vincenzo, un vigile del fuoco morto mentre faceva il suo dovere. Il viaggio prosegue domenica nel tardo pomeriggio ad Alia, in provincia di Palermo, e poi, in serata, sempre ad Alia, la visita a una azienda il cui titolare è stato vittima di danneggiamenti attraverso un incendio appiccato a scopo intimidatorio alla sua casa di campagna.