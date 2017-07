SICILIA: ALFANO, ISOLA TERRENO IDEALE PER COLLAUDARE UNITà MODERATI

6 luglio 2017- 10:16

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - La Sicilia, chiamata al voto in autunno per rinnovare l'Assemblea regionale siciliana ed eleggere il presidente della Regione, è "il terreno ideale per collaudare l'unità delle forze moderate, visto la strutturale debolezza delle coalizioni nazionali". Ne è convinto il ministro degli Esteri e leader di Alternativa Popolare, Angelino Alfano, che dopo aver smentito le ricostruzioni giornalistiche che lo vogliono pronto a correre per la poltrona di governatore dell'Isola, assicura che il suo impegno per la Sicilia continuerà "come sempre e più di sempre". Ma per l'esponente del Governo Gentiloni la costruzione di un programma, di una candidatura e anche di una coalizione attorno al centro siciliano sarà "il primo obiettivo cui tendere". Insomma per il ministro le forze moderate hanno più di una chance di vittoria in Sicilia. Merito anche delle debolezze delle altre due coalizioni rivali. "L'una, il centrodestra, priva della Lega, inesistente sull'Isola - spiega Alfano -. L'altra, la sinistra, con il suo partito cardine con dati elettorali molto, molto più deboli dei sondaggi nazionali".