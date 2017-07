SICILIA: ALFANO, NON SONO CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

6 luglio 2017- 10:04

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Leggo su Repubblica un suggestivo articolo che mi riguarda. Ribadisco, dunque, quello che ho detto più volte in questi mesi. Non sono candidato alla Presidenza della Regione siciliana". Lo dice il ministro degli Esteri e leader di Alternativa popolare, Angelino Alfano, spiegando di essere al lavoro perché "l'area Popolare e liberale siciliana, il Centro siciliano, abbia un programma e un candidato, ma il candidato non sarò io. Abbiamo numerosi nostri esponenti adeguati a questo ruolo. Se avessi deciso di accettare di candidarmi, sarebbe stato il piano A e non il piano B della mia vita, in quanto lo considererei un onore e un privilegio, visto l'amore che nutro per la mia terra". Una candidatura che, ammette il ministro, gli è stata proposta "più' volte negli ultimi anni, negli ultimi mesi e negli ultimi giorni. Ringrazio adesso, pubblicamente, tutti quelli che me l'hanno proposto, ma purtroppo non posso. Personalmente non posso - spiega Alfano - perché ho già assunto due gravosi impegni: sto facendo il ministro degli Esteri e sto contribuendo alla riunificazione di un'area di centro che sarà determinante nella prossima legislatura. Impegni che ritengo doveroso portare a compimento, a maggior ragione per la fitta e importante agenda internazionale che attende l'Italia nei prossimi nove mesi".