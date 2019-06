11 giugno 2019- 15:28 Sicilia: Ance, 'Palazzo delle Aquile fra i cantieri bloccati da burocrazia'

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - I lavori di restauro di Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, come uno dei tanti cantieri italiani bloccati dalla burocrazia. A fornire l'esempio è l'Ance Sicilia impegnata nelle campagne 'Bloccadegrado' e 'Bloccaburocrazia'. "In Italia - sottolinea l'associazione - il 73% dei lavori edili riguarda interventi su immobili esistenti ma, nonostante l’ampia disponibilità di finanziamenti pubblici e di incentivi ai privati, la burocrazia blocca ogni possibilità di sviluppo di ripristini, ricostruzioni, manutenzioni e adeguamenti ai criteri antisismici ed energetici, soprattutto di siti culturali degradati". La sede del Comune di Palermo ne è un esempio. A giugno 2018, spiega l'Ance, il Comune di Palermo aggiudicò la gara, da circa 8 milioni di euro, bandita il 2 febbraio del 2017 per il restauro di Palazzo delle Aquile. Trascorso un anno, ad oggi non risulta ancora firmato il contratto con l’impresa per l’apertura del cantiere.