SICILIA: ANTOCI LASCIA PARCO NEBRODI, SINDACI A MUSUMECI 'PREOCCUPATI DA RIMOZIONE'

13 febbraio 2018- 20:07

Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - "Apprendiamo con grande dispiacere la revoca improvvisa e inaspettata del dottor Antoci da presidente del Parco dei Nebrodi prima dello scadere del mandato di fine ottobre. Tale provvedimento desta seria preoccupazione per noi sindaci dei Comuni dei Nebrodi che dopo anni di commissariamenti abbiamo finalmente visto ripartire l’Ente che è diventato volano di sviluppo e attrattiva turistica". A scriverlo in una lunga lettera aperta indirizzata al governatore siciliano, Nello Musumeci, sono i 22 sindaci del Parco dei Nebrodi, per i quali "i risultati ottenuti in questi anni hanno consegnato alla comunità nazionale e internazionale un esempio concreto di come si possa fare buona amministrazione e nel contempo rappresentare per cittadini e amministratori un punto di riferimento". A snocciolare i successi raggiunti sono gli stessi sindaci. "Incrementi turistici mai verificatesi come negli ultimi anni -scrivono-, aziende che attraverso marchi di tutela hanno avuto nuove occasioni per crescere e svilupparsi e, non ultimo, il riconoscimento del Premio continentale per l’ambiente assegnato all’unanimità da ben 400 Stati membri e mai ricevuto da un italiano e da un’area protetta italiana". E poi ci sono le battaglie sulla legalità che "noi tutti, insieme al presidente Antoci, abbiamo portato avanti in questi anni", un'azione "sinergica tra gli Enti locali e il Parco dei Nebrodi" che costituisce "un valore aggiunto e un modus operandi che non ha precedenti nella storia del Paese. L’intercettazione dei fondi europei volti a finanziare la malavita organizzata costituisce un’azione seria ed efficace che ha destabilizzato e sgominato la mafia" scrivono ancora.