SICILIA: ANTOCI LASCIA PARCO NEBRODI, SINDACI A MUSUMECI 'PREOCCUPATI DA RIMOZIONE' (2)

13 febbraio 2018- 20:07

(AdnKronos) - "Il protocollo di legalità, ormai legge dello Stato, porta il nome del presidente Antoci -ricordano i sindaci nella lettera- e lo ha esposto a tal punto da diventare vittima di un agguato mafioso a riprova del duro colpo che è stato inflitto alle organizzazioni criminali che ruotavano intorno al Parco dei Nebrodi e non solo. Ciò ha comportato anche per noi un modello di riferimento guardando con la lente di ingrandimento la semplificazione amministrativa ove in essa si possono annidare punti deboli e in cui la mafia spesso si insinua per trovare risorse 'apparentemente lecite' per finanziare se stessa"."Antoci è il pioniere di questa nostra azione condivisa e costituisce per tutti noi un modello di riferimento ed un orgoglio per tutta la Sicilia e per questo lo vogliamo ringraziare e salutare con affetto e gratitudine -concludono-. Speravamo che di tutto ciò lei ne tenesse conto. Qui la politica non c’entra qui da salvaguardare c’è la Sicilia".