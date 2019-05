24 maggio 2019- 19:20 Sicilia: appello di Musumeci a Conte, 'salvi Catania da tracollo'

Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "Non c'è più tempo da perdere. Il governo nazionale individui e attui subito la soluzione, così come sta facendo con Roma, per salvare il Comune di Catania dal tracollo definitivo, evitandogli così di dover portare i libri in tribunale per fallimento. Confido, pertanto, nella sensibilità del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte affinché possa farsi personalmente carico del sistema per assicurare anche ai cittadini etnei il diritto ad avere strade, servizi sociali e scuole efficienti". E' l'appello lanciato dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci al premier. "Nessun trattamento di favore ma, semplicemente, la garanzia di una normalità come avverrà nella Capitale. Gli abitanti non possono pagare responsabilità altrui che, mi auguro, prima o poi verranno individuate e punite" sottolinea Musumeci. La richiesta è quella di un "intervento immediato affinché molte delle prestazioni essenziali, già sospese, possano essere riattivate". Nella decima città d’Italia infatti ci sono già alcuni quartieri al buio perché le bollette elettriche non sono state pagate.