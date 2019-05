24 maggio 2019- 19:20 Sicilia: appello di Musumeci a Conte, 'salvi Catania da tracollo' (2)

(AdnKronos) - La Regione, continua il governatore, "pur in un periodo finanziario di grandi difficoltà, che vede circa il 10% degli enti locali siciliani già in dissesto e altrettanti in fase di pre-dissesto, così come si era impegnata a fare, ha aiutato il Comune con uno stanziamento straordinario di otto milioni di euro. E un’altra norma per consentire di individuare un istituto bancario che possa concedere, tramite una garanzia prestata dalla Regione, anticipazioni di cassa all’amministrazione etnea è inserita nel disegno di legge cosiddetto 'collegato', attualmente all’esame dell’Ars".Ogni anno la Regione trasferisce nelle casse del municipio, quale quota del Fondo delle autonomie locali, circa dieci milioni di euro, tuttavia il Comune di Catania, che ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario nel mese di dicembre, ha già un debito nei confronti della Regione per circa 25 milioni di euro relativi ad anticipazioni concesse, negli anni scorsi, per la raccolta dei rifiuti.