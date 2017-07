SICILIA: APPRENDI 'ANCHE ARS SI BATTA CONTRO IL TURISMO SESSUALE MINORILE' (2)

27 luglio 2017- 15:04

(AdnKronos) - L'ideatrice del manifesto contro il turismo sessuale è Giorgia Butera che da anni si occupa di diritti civili. "Il turismo sessuale minorile è un fenomeno imbarazzante e ci siamo accorti che si fa poco in merito, c'è anche poca informazione. E, soprattutto, pochissimi accordi internazionali dal punto di vista legislativo. Io ringrazierò sempre il Comune e la Gesap perché mi hanno dato la possibilità, già un anno fa, con dei poster da affiggere negli aeroporti. E altri manifesti saranno affissi, grazie a un accordo con Enac, in tutti gli aeroporti italiani. Non parliamo di adolescenti ma di bambini piccoli, anche di cinque anni. Chi viene abusato sono i figli della guerra e della povertà. Il mio impegno è stato portato anche al Consiglio delle Nazioni Unite, ma è molto difficile perché a vincere sono sempre gli accordi economici. Non si tutelano i bambini perché non ci si può inimicare alcuni paesi. So che è una cosa brutta da dire ma è la verità". "Visto che l'aeroporto è la porta di accesso di una società abbiamo aderito tempo fa molto volentieri alla richiesta di Mete Onlus e abbiamo affisso i manifesti contro il turismo sessuale in aeroporto", dice la consigliera d'amministrazione Gesap Cleo Li Calzi. "E poi - aggiunge - siamo al fianco per quello che riguarda la comunicazione pubblica di supporto a questo progetto". E' la stessa Li Calzi a ricordare anche che "fino a pochi anni fa c'era a Palermo una agenzia di viaggi che organizzava viaggi destinati al turismo sessuale, per fortuna ha chiuso".