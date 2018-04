26 aprile 2018- 21:55 Sicilia: Aricò (Db), in finanziaria proposte concrete

Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - "Questa manovra contiene proposte concrete per la risoluzione di numerose problematiche ed emergenze della Sicilia, altro che “marchette” come vorrebbero fare intendere alcuni esponenti dell'opposizione. Si tratta, invece, di una Finanziaria per le famiglie e le imprese, la migliore che si potesse fare con i conti che abbiamo ereditato dal governo Crocetta". Lo ha affermato Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, intervenendo in aula durante la discussione generale sulla Finanziaria, aggiungendo: "Sono previsti interventi a sostegno delle imprese con fondi per quasi 200 milioni tra Irfis e Fondo di garanzia regionale, che svilupperanno oltre 2 miliardi di giro d'affari. Ci sarà il rilancio dell'Arpa dove lo sblocco delle assunzioni permetterà anche di dare opportunità di lavoro ai tanti siciliani che ora sono costretti a lasciare la nostra terra. Inoltre, 8 milioni di euro saranno destinati all'acquisto e alla ristrutturazione della prima casa da parte delle nuove famiglie e si tagliano pure alcune tasse: il bollo auto, ad esempio, non sarà più dovuto dalle famiglie meno abbienti proprietarie di auto di piccola cilindrata".