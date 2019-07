23 luglio 2019- 13:10 Sicilia: Aricò (Db), 'senza nuove assunzioni Regione a rischio paralisi' (2)

(AdnKronos) - Il capogruppo di DiventeràBellissima cita anche "l'adeguamento del contratto dei regionali e il via libera al Centro direzionale della Regione a Palermo, sul cui territorio sono previsti investimenti infrastrutturali complessivi per circa un miliardo di euro". Poi la Sanità dove, afferma, "sono stati fatti passi da gigante con l'approvazione della nuova rete ospedaliera, il via ai concorsi e lo sblocco di centinaia di milioni di euro per infrastrutture sanitarie, come quelli recenti su Palermo e Siracusa. In quest'ultimo caso per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero è previsto uno stanziamento di 160 milioni di euro, cioè 20 in più rispetto a prima". "Il governo Musumeci - conclude - ha già deliberato che sarà incardinato per essere un Dea di II livello, pertanto sorprendono le polemiche sollevate in questi giorni da alcuni esponenti di Forza Italia".