SICILIA: ARMAO CITA MATTARELLA, DOBBIAMO AVERE CARTE IN REGOLA

5 gennaio 2018- 12:10

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - "Dobbiamo avere una Regione con le carte in regola e con i conti in regola, mi piace citare Piersanti Mattarella". Lo ha detto il vicepresidente della Regione siciliana, Gaetano Armao, incontrando la stampa per una "operazione verità" sui conti della Regione.