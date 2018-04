24 aprile 2018- 19:14 Sicilia: Ars, ancora un rinvio per la finanziaria

Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - Ancora un rinvio per la finanziaria. A comunicarlo, in una Sala d'Ercole quasi vuota, è stato il vice presidente vicario dell'Ars Giovanni Di Mauro che ha aggiornato la seduta alle 19.30. Per quell'ora la manovra dovrebbe essere consegnata e incardinarla in Aula. I tecnici hanno dovuto verificare gli articoli, passati da 36 a 120, e le relative coperture anche se il presidente della Commissione Bilancio Riccardo Savona ha escluso che ci siano problemi di questo tipo.