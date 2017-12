SICILIA: ARS, MANCA NUMERO LEGALE E SALTA VOTO FINALE ESERCIZIO PROVVISORIO

29 dicembre 2017- 15:14

Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - Manca il numero legale in aula e al'Ars salta il voto finale per l'approvazione dell'esercizio provvisorio. Così il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè ha rinviato l'aula alle 16. I deputati presenti avevano votato tutti i quattro articoli dell'esercizio provvisorio ma al momento del voto finale non è bastato il numero legale.