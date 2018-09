18 settembre 2018- 17:39 Sicilia: Ars ricorda Rita Borsellino, 'protagonista della migliore antimafia'

Palermo, 18 set. (AdnKronos) - L'Assemblea regionale siciliana ricorda Rita Borsellino, l'europarlamentare e sorella del giudice antimafia Paolo, spentasi dopo una lunga malattia all'età di 73 anni lo scorso 15 agosto. La proposta di un momento di commemorazione a Palazzo dei Normanni era stata avanzata nella scorsa seduta dal capogruppo dem, Giuseppe Lupo, e raccolta dalla Presidenza. "Una donna di grandissimo coraggio e rigore morale, protagonista della migliore antimafia, quella lontana dalle passerelle, sempre presente tra la gente e i giovani" ha detto il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, aprendo la lunga serie di interventi che hanno visto i parlamentari di Sala d'Ercole ripercorrere le tappe della sua carriera politica e del suo impegno civile e a favore della legalità. Miccichè ha sottolineato come Rita Borsellino sia stata in grado di trasformare "il suo grande dolore personale" per la perdita del fratello in "impegno civile, politico e istituzionale". "Seppe anche essere lungimirante" ha aggiunto il numero uno di Sala d'Ercole, ricordando la mozione sulla politica migratoria e sul diritto d'asilo presentata dall'ex deputata regionale durante la sua legislatura all'Ars. Tra i suoi disegni di legge quello sulla modifica delle competenze della commissione Antimafia con l'inserimento della fenomeno della corruzione. "Un'intuizione non raccolta allora - ha spiegato Miccichè -, ma che è stato uno dei primi atti approvati da questo Parlamento in questa legislatura. Vogliamo onorare la sua memoria con una più forte azione di contrasto alla mafia e alla corruzione".