24 aprile 2018- 20:41 Sicilia: Ars, stralciati 33 articoli dalla finanziaria

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - L'aula dell'Assemblea regionale siciliana è stata rinviata a giovedì prossimo alle ore 13 per dare il via alla discussione della legge finanziaria. Questa sera l'aula, presieduta dal Presidente vicario dell'Ars Roberto Di Mauro, ha incardinato la manovra. Sono 33 gli articoli stralciati dei 120 approvati in Commissione Bilancio. Di Mauro ha anche annunciato che il termine per gli emendamenti da presentare è stato fissato per le 12 di giovedì. "E sempre giovedì si riunirà subito dopo l'aula per continuare la discussione generale e procedere alle votazioni", spiega Di Mauro. Poco prima il leader del M5S Giancarlo Cancelleri ha chiesto un rinvio "per studiare al meglio i documenti - ha detto - le chiedo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di giovedì per poi avviare la discussione generale e da venerdì mattina. Deve essere sancito il diritto di conoscere gli atti, dopo avere aspettato per due giorni i documenti finanziari, non possiamo essere adesso vittime dei ritardi del governo".