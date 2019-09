20 settembre 2019- 09:13 Sicilia: assessore Armao, 'sui conti maldestri tentativi di creare confusione'

Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "!Leggo di alcuni maldestri tentativi di creare confusione". Così l'assessore al Bilancio e vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao sulle polemiche sui conti in Sicilia. "Questa la realtà: 400 mil. Euro di maggior disavanzo delle precedenti legislature rilevato nel confronto con la Corte dei conti e non emerso neanche nel giudizio di parifica dell’ultimo esercizio 2017 (governo Crocetta) che peraltro ha scaricato altri 2,1 miliardi di euro di nuovo disavanzo sulla legislatura appena iniziata - dice -Abbiamo definito una complessa operazione-verità per avere conti in regola che ha imposto la verifica di 78000 voci di 27 anni di bilanci"."400 milioni che nel 2015, se rilevati e contestati, si potevano ripianare in 30 anni, ma che adesso peseranno su tre anni. Residui ed errori del passato che eliminiamo e che paradossalmente servono ad attaccare il governo. - aggiunge Armao -Rendiconto generale 2018 e risultato di amministrazione della Regione Siciliana: ulteriori aggravi di una difficile eredità, ma con l’obiettivo dell’equilibrio contabile e della trasparenza finanziaria (intervento all’ARS dell’Assessore all’economia del 17.IX.2019)"