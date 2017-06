SICILIA: ASSESSORE BACCEI, EREDITATO REGIONE FALLITA ORA CONTI IN SICUREZZA

30 giugno 2017- 18:56

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - "Il bilancio regionale che abbiamo ereditato dai governi passati era quello di una Regione tecnicamente fallita. Oggi è stato risanato, con risultati chiari ed evidenti. I conti sono in sicurezza". Lo dice l'assessore regionale al Bilancio della Sicilia, Alessandro Baccei, nel giorno in cui le sezioni riunite della Corte dei conti hanno deciso di sospendere la parifica sul bilancio 2016. L'esponente della Giunta Crocetta difende "l'opera di "risanamento" compiuta che consente adesso al Governo, al termine della legislatura, di "riconsegnare ai cittadini siciliani un bilancio in ordine: poste veritiere, risultati di competenza positivi, residui riportati a livelli fisiologici, non più tensioni di liquidità, superamento dei vincoli legati al patto di stabilità per tetti di spesa"."L’effetto più eclatante dell’opera di risanamento realizzata - dice ancora Baccei - è l’azzeramento di tutte le addizionali regionali (Irpef e Irap) a partire dal 2018, che porterà la Sicilia dall’essere una della Regioni con livello di tassazione più elevato, a posizionarsi nel ristretto gruppo delle più virtuose. Spiace - prosegue - che questo imponente lavoro non venga riconosciuto da un’immediata parifica, normalmente assicurata anche in presenza di rilevanti criticità sempre evidenziate dalla stessa Corte dei Conti. Gli aspetti di cui siamo a conoscenza sono relativi a fatti meramente tecnici, comunque di impatto non sostanzialmente rilevante rispetto al Bilancio complessivo e che riteniamo verranno chiariti nel successivo contraddittorio".